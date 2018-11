AZ vergroot zorgen van ADO Den Haag

Door Yorick Groeneweg



Net als een week eerder tegen De Graafschap kwam de overwinning van AZ uiterst moeizaam tot stand. Een wat gelukkig doelpunt van Guus Til maakte het verschil voor de ploeg van trainer John van den Brom, waarin Teun Koopmeiners vanwege ziekte ontbrak. Daardoor stond Adam Maher weer eens in de basis.



Uit een vrije trap van Thomas Ouwejan kwam AZ vroeg in de tweede helft op voorsprong. Pantelis Hatzidiakos legde terug bij de tweede paal, waarop Til de bal van dichtbij in het doel tikte. Robert Zwinkels kreeg er nog wel een hand tegen, maar kon het openingsdoelpunt daarmee niet voorkomen. Het was pas de eerste keer dat de ADO-doelman echt hoefde in te grijpen, want voor rust schoot AZ geen enkele keer op doel.



Ook ADO werd amper gevaarlijk. Fons Groenendijk had voor de wedstrijd nog wel vier wijzigingen doorgevoerd. Zwinkels verving de gepasseerde Indy Groothuizen, terwijl Tom Beugelsdijk zijn plek verloor aan Nick Kuipers. Sheraldo Becker en Aaron Meijers speelden vanwege blessures niet. Daarvoor kwamen John Goossens en Bas Kuipers in de ploeg. Het zorgde allerminst voor een frisse wind, na enkele minuten schreeuwde de fanatieke Haagse aanhang al om ‘schuim op de bekken’.



Ook in het vervolg werd het publiek nauwelijks verwend. Invaller Erik Falkenburg probeerde het nog door een voorzet van Nasser El Khayati ineens uit de lucht te nemen, maar zijn schot ging naast. In de slotfase verzuimde Oussama Idrissi om alle spanning uit het duel te halen, zijn schot ging via de paal naast.