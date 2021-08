AZ verslaat ook Torino en lijkt klaar voor de eredivisie

Go Ahead Eagles worstelt met beperkte capaciteit in stadion: fans kunnen vrijdag plek veilig stellen

5 augustus Voetbalclub Go Ahead Eagles is niet bepaald gelukkig met het kabinetsbesluit om de beperkende coronamaatregelen in de voetbalstadions te verlengen tot 1 september. Daardoor zal de Deventer profclub bij de rentree in de eredivisie zeer waarschijnlijk een deel van de ruim zevenduizend vaste seizoenkaarthouders moeten teleurstellen voor de duels met Heerenveen en Sparta.