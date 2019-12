AZ verslaat PEC en nadert Ajax

AZ heeft maximaal geprofiteerd van de verrassende nederlaag van Ajax tegen Willem II. Op bezoek in Zwolle wonnen de Alkmaarders met 3-0 van PEC. Grote man aan de zijde van AZ was Oussama Idrissi. Volgende week staat de kraker tussen Ajax en AZ op het programma. Het verschil tussen de twee best voetballende ploegen van de eredivisie bedraagt nu drie punten.

Het is nog wel de vraag waar die topper wordt gespeeld. Komende week geeft de gemeente Alkmaar meer duidelijkheid of AZ in het eigen stadion mag spelen.



AZ-doelman Marco Bizot hoefde voor de zesde competitiewedstrijd op rij geen tegentreffer te incasseren. Bizot moest op 19 oktober voor het laatst een bal uit het net halen. Alleen in het kampioensjaar 2008-2009 hield AZ in zoveel wedstrijden achter elkaar de ‘nul’.

Een dag na de nederlaag van Ajax tegen Willem II (0-2) had AZ het in de openingsfase best lastig met PEC Zwolle, dat een aantal aardige kansen creëerde. De thuisclub gaf echter ook veel ruimte weg en daar profiteerden de Alkmaarders dankbaar van.

Myron Boadu schoot na een kwartier op aangeven van Oussama Idrissi de 0-1 binnen. Idrissi had vanaf de achterlijn alle tijd om de bal goed neer te leggen omdat zijn bewaker Gustavo Hamer uitgleed. Boadu volleerde de voorzet van de Marokkaanse linksbuiten vanaf de rand van het strafschopgebied binnen. De 18-jarige spits vierde zijn tiende doelpunt dit seizoen.