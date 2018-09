AZ verspeelt twee keer voorsprong én kostbare punten tegen PEC

AZ staat met twaalf punten in de subtop van de eredivisie, PEC Zwolle neemt met zeven punten de twaalfde plaats in.



Oussama Idrissi, de man in vorm bij AZ, beloonde de thuisploeg in de openingsfase voor een sterke start. De aanvaller schoot de bal na een combinatie met de opgekomen linksback Thomas Ouwejan in de korte hoek langs keeper Mickey van der Hart. Defensief geklungel bij AZ leidde na 35 minuten tot de gelijkmaker. Jonas Svensson speelde de bal te kort terug op Ron Vlaar, die zich simpel liet aftroeven door Mike van Duinen. Vito van Crooy kon daardoor de 1-1 binnenschieten.



Een kwartier voor tijd nam AZ opnieuw de leiding, via Guus Til. De aanvoerder kon de bal in het doel tikken nadat verdediger Thomas Lam een voorzet van Svensson voor zijn voeten had getikt. Til leek daarmee de 'matchwinner' te worden, maar de middenvelder liet vlak voor tijd Flemming bij zich weglopen. De invaller kopte een voorzet van Van Duinen achter keeper Marco Bizot: 2-2.