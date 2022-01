AZ verzuimt winnende reeks voort te zetten tegen Cambuur

Door Nik Kok



AZ begon aan het duel in dezelfde opstelling als waarin het afgelopen woensdag van FC Twente won in de achtste finales van de beker. Aslak Witry was daarom weer centrumverdediger bij de afwezigheid van Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos. Laatstgenoemde begon wel op de bank. Hakon Evjen begon voor het eerst dit seizoen in de basis van een eredivisieseizoen.

De Alkmaarders begonnen met het nodige zelfvertrouwen aan de wedstrijd en zagen tijdens de wedstrijd ook nog eens dat concurrent Vitesse verloor van FC Groningen waardoor de vierde plek voor het grijpen lag voor de ploeg van trainer Pascal Jansen die nog zo matig aan het seizoen was begonnen. Maar die slechte resultaten heeft de club inmiddels achter zich gelaten. De club verspeelde op 28 november tegen Vitesse voor het laatst punten en won al negen wedstrijden achter elkaar in alle competities. Dat zijn cijfers die zelfs denken aan het kampioensseizoen met trainer Louis van Gaal of tenminste aan de goede periode onder de vorige trainer Arne Slot.



Verschil is wel dat AZ toen ook nog veldspel liet zien dat zeer de moeite waard was. Dat is momenteel grote delen van de wedstrijd niet zo. De ploeg geeft dan wel weer weinig weg en is dus moeilijk te verslaan.

Volledig scherm AZ-speler Owen Wijndal in actie tegen Cambuur. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Tegen Cambuur kwam AZ bijvoorbeeld lange tijd niet tot uitgespeelde kansen. De Friese opponent die dit seizoen zo verrassend goed presteert, waande zich daardoor nog lang kansrijk. En dat terwijl de ploeg hun beste drie spelers miste. Mees Hoedemakers is geblesseerd, Alex Bangura geschorst en Issa Kallon speelde met Sierra Leone in de Afrika Cup.



Pas in de tweede helft nam de druk op het doel van Cambuur-doelman Sonny Stevens grotere vormen aan. Een snelle aanval vanaf links, opgezet door Sam Beukema werd uiteindelijk door spits Pavlidis naast gewerkt. Maar AZ-keeper Peter Vindahl, in de beker tegen Twente afgelopen week nog gruwelijk in de fout, moest ook redden op een inzet van Cambuur-middenvelder Jamie Jacobs. Tien minuten voor tijd leek Dani de Wit de bal voor het inkoppen te hebben maar hij miste. Een halve omhaal van Jesper Karlsson miste kracht. De Zweed is bij AZ vaak een bron van creativiteit maar kon zijn ploeg zaterdagavond ook niet verder helpen.

Volledig scherm Dani de Wit mist een grote kans voor AZ tegen Cambuur. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

