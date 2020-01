AZ voert druk op Ajax op met ruime zege op RKC

Door Nik Kok

Met een zekere onverstoorbaarheid en ook pure aanvalsklasse blijft AZ in het spoor van koploper Ajax dat zondag de topper in eigen huis speelt tegen PSV. Dat doen de Amsterdammers dan met de niet prettige gedachte dat een fout in de Johan Cruijff Arena ook vervelende gevolgen voor de ranglijst kan hebben. Al is het doelsaldo van Ajax, zelfs ook na vanavond, wel veel beter dan dat van AZ (elf doelpunten verschil).

Voor het AZ van trainer Arne Slot was de wedstrijd tegen hekkensluiter met een rare capriolen uitvoerende keeper Etiënne Vaessen een fijn voorgerecht voor de zware weken die komen. Weken met tegenstanders als Feyenoord, LASK Linz en ook Ajax in maart. Weken die kunnen beschouwd worden als weken van de waarheid. Blijft AZ in het spoor en daarmee de voornaamste uitdager van Ajax of wordt de spanning van een kampioensrace hen teveel?

Geluk

Wie Alkmaarders vanavond bezig zag in het eigen stadion kan concluderen dat Ajax nog lang niet af is van AZ. Maar AZ mocht vanavond ook van geluk spreken dat het niet al vroeg op achterstand kwam in het eigen dakloze stadion waar toeschouwers wind en regen trotseerden. Het waren de winteraanwinsten van RKC die aanvankelijk van zich deden spreken in Alkmaar. Zo was er een grote kans voor Richard van der Venne op aangeven van Emil Hansson. Diezelfde Hansson kreeg daarna nog een kans terwijl AZ-huurling Tijjani Reijnders het van afstand probeerde en dichtbij kwam.

Jonas Svensson, Oussama Idrissi en Calvin Stengs.

Toch kwam AZ via een beproefd recept op voorsprong via Oussama Idrissi die van binnentrekkend van afstand raak kon schieten. De Marokkaanse international is in bloedvorm en maakte op die manier alweer zijn elfde en twaalfde doelpunt van het seizoen.



Dat zijn al meer goals dan hij er in zijn vorige AZ-seizoenen bij elkaar maakte. Als teken dat hij bezig is aan een goed seizoen en minstens evenveel aandeel heeft in het succes van de club als de bewierookte eigen talenten van AZ. Die overigens ook van zich deden spreken. Boadu scoorde na een fraai lopende aanval. Stengs via het been van een RKC-verdediger.

Calvin Stengs.

Trainer Arne Slot permitteerde zich in de tweede helft wissels uit voorzorg. Zo haalde hij Teun Koopmeiners en Oussama Idrissi eerder naar kant om hen te sparen voor de belangrijke weken die eraan komen.

Na nederlagen tegen Willem II en Sparta leek AZ plots toch een te kloppen ploeg. Maar de recente nederlaag van Ajax tegen FC Groningen en de psychologisch belangrijke uitwinst op Heerenveen doen toch vermoeden dat de eredivisie nog niet beroofd is van wat nog een aardige titelstrijd kan worden.