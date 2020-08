AZ vol twijfels in aanloop naar kwalificatie Champions League

Advocaat vond smalle Feyenoord-selectie ‘een beetje onverant­woord’

22 augustus Dick Advocaat gaf complimenten aan zijn spelers na twee zeges achter elkaar in een oefentoernooi in Duitsland, maar was ook kritisch. De trainer van Feyenoord vond het eigenlijk onverantwoord dat veel van zijn spelers bijna 2 uur aan een stuk moesten voetballen.