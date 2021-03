AZ voorziet hoofdtribune van dakconstructie op ‘symbolische dag’

In Alkmaar is een belangrijke stap gezet in de bouw van het nieuwe dak van het AZ-stadion. Algemeen directeur Robert Eenhoorn sprak woensdagochtend van ‘een symbolische dag voor het hele proces’.

Met twee grote kranen werd een loodzware dakconstructie op de hoofdtribune van het AFAS Stadion gehesen. ,,Als je naar de hele dakconstructie kijkt, dan is dit een kritiek deel. In het hele dakproces is het een bijzondere dag”, aldus Eenhoorn op het clubkanaal van AZ. De werkzaamheden waren live te volgen via een livestream.

,,Het is spannend, want het is geen dagelijkse kost voor ons. Maar ik heb het gevoel dat wij er ons drukker om maken dan de mannen die het moeten doen. Hierna zullen nog zat werkzaamheden verricht moeten worden, maar de rest is een formaliteit. Het is daarom een belangrijke dag voor de organisatie.”

Begin augustus 2019 stortte een deel van het dak van het AFAS-stadion in tijdens een storm. AZ liet vervolgens ook de rest van het dak demonteren. Eind december keerde AZ terug in het eigen stadion, maar zat sindsdien wel zonder dak.

AZ komt pas op 10 april weer in Alkmaar in actie. Dan is Sparta de tegenstander.