AZ waarschuwt supporters voor coronavirus in Linz

,,AZ attendeert supporters die meereizen naar Oostenrijk erop waakzaam te zijn voor het coronavirus en goed op de hygiëne te letten’’, laat de club via de officiële kanalen weten. De man was onlangs op reis in Italië, waar het coronavirus aan het oprukken is. Eerder werd besloten dat zes duels in de Serie A zonder publiek worden gespeeld. Of de uitbraak in Linz gevolgen heeft voor de wedstrijd tussen AZ en LASK is nog niet te zeggen. AZ laat dat over aan de UEFA.