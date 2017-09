AZ wil winstreeks vervolgen op Het Kasteel

Scheidsrechter Vos gaat richting Jupiler League

14 september Scheidsrechter Martijn Vos maakt met per direct deel uit van het talententraject betaald voetbal van de KNVB. Dit betekent dat de pas 24-jarige Warnsvelder dit seizoen als vierde official aanwezig is bij wedstrijden in de Jupiler League. Daarnaast fluit hij daardoor dit seizoen wedstrijden in de 2e en 3e divisie.