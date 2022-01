AZ wint bij Fortuna Sittard door goals Beukema en Sugawara

Diens vervanger Sam Beukema was direct trefzeker voor AZ toen hij na veertien minuten een voorzet van Owen Wijndal binnenkopte, een productie dus van twee verdedigers. Beukema zette de aanval zelf op. Vorig seizoen was hij ook al acht keer trefzeker in de eerste divisie voor Go Ahead Eagles. Hij moet het dit seizoen veelal doen met reservebeurten maar is niettemin ongekend populair bij de supporters van AZ. Dat zal na de wedstrijd tegen Fortuna in elk geval niet zijn afgenomen. In de tweede helft was hij nog dichtbij een tweede treffer toen hij een hoekschop van Fredrik Midtsjø goed inkopte. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door Fortuna-middenvelder Tesfaldet Tekie.