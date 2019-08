AZ wint en swingt ook zonder Guus Til

Door Nik Kok Zonder aanvoerder Guus Til die zijn op handen zijnde transfer afrondde in Moskou trok AZ in de eerste reguliere eredivisiewedstrijd op zondagavond 20.00 uur in negentien jaar tijd fel ten strijde tegen Fortuna Sittard. Met een flink gewijzigde opstelling door de afwezigheid van Til en ook de schorsing van Albert Gudmundsson. Thomas Ouwejan speelde daardoor op het middenveld. Nieuweling Yukinari Sugawara maakte zijn basisdebuut als rechtsback. Aanvoerder bij AZ was nu Teun Koopmeiners. Fortuna, met de als hoofdtrainer debuterende trainer Sjors Ultee (met 32 jaar de jongste van de eredivisie) aan de zijlijn, is nog meer dan vorig seizoen een vreemdelingenlegioen. Met aan de aftrap negen verschillende nationaliteiten. (Artikel gaat verder onder de foto)

Eenrichtingverkeer

AZ kon het eenrichtingverkeer naar het Fortuna-doel aanvankelijk niet omzetten in een openingstreffer omdat Fortuna achterin nauwelijks onder de indruk leek van de aanvalskracht van AZ en het rustsignaal haalde met een 0-0 tussenstand.



Gescoord werd er pas in de tweede helft. Via een gelukkige goal van Ron Vlaar opende AZ de score. Snel daarna overrompelde AZ de opponent met vlot lopende aanvallen en volgden er fraaie doelpunten van Oussama Idrissi, Myron Boadu en Yuki Sugawara. Met de 4-0 eindstand nestelt AZ zich samen met Heerenveen, dat de eerste competitiewedstrijd van het seizoen ook met 4-0 won, aan kop van de eredivisieranglijst.



AZ hoefde zich na de ruim uitgebouwde voorsprong nauwelijks meer écht in te spannen om de veilige marge aan doelpunten minstens te behouden. Trainer Slot gaf ook speelminuten aan zomeraanwinst Jordy Clasie en kon zijn bewierookte spits Boadu in de tweede helft rust gunnen. Ook Tijjani Reijnders kreeg speelminuten. In de drie gespeelde wedstrijden dit seizoen kreeg AZ nog geen treffer tegen. Het scoorde wel al zeven keer.



Dat Slot wat rust geeft aan enkele spelers is nodig ook want voor AZ stapelen de wedstrijden zich momenteel op. Woensdag reist de club af naar Oekraïne waar het donderdag in Odessa speelt tegen FC Mariupol voor de volgende voorronde Europa League.