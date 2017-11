AZ wint opnieuw en zadelt Twente op met negatief clubrecord

Defensief

Zo beleefde aan de uiterste rand van het gebied voor de dug-out, waar hij als trainer mocht komen, Verbeek de avond die hij kon verwachten. IJsberend met de handen in de zakken, meelevend soms, zag de trainer van FC Twente dat zijn ploeg weinig had in te brengen tegen AZ, de club die hij vier jaar diende.



In het hem zo bekende stadion werd Verbeek niettemin toegezongen door de AZ-aanhang. Dat gebeurde vijf minuten voor tijd, toen de wedstrijd al was beslist in het voordeel van de Alkmaarders.



In Enschede heeft Verbeek nog geen wonderen kunnen verrichten, getuige ook de acht tegendoelpunten in zijn eerste twee wedstrijden. Maar tegen AZ hield zijn ploeg, waarvan hij de laatste linie had versterkt met een extra verdediger, lang stand tegen het soms subliem combinerende AZ. De aanvalsopzetten van de thuisploeg strandden overigens vaak in schoonheid.



FC Twente was nauwelijks gevaarlijk. AZ-keeper Marco Bizot beleefde een rustige avond. De ploeg van trainer John van den Brom liet zien waarom het als de nummer 3 van Nederland aan de wedstrijd begon en gisteravond zelfs even opschoof naar de tweede plek.



AZ kwam zelden in problemen. Ook niet met de nieuwe opstelling zonder de zwaar geblesseerde Marko Vejinovic. Het speelde mét Teun Koopmeiners, die gisteren bijna geen fout maakte. En het speelde ook met spits Wout Weghorst, die terug was van een schorsing. De aanvoerder kreeg drie kansen in de eerste helft en nog een grote in de tweede helft.



De terechte bevrijding voor AZ kwam pas in de tweede helft door een benutte strafschop van Alireza Jahanbakhsh. Joris van Overeem verdubbelde die voorsprong.