AZ zonder Midtsjø op jacht naar de vierde plek tegen FC Groningen

Dat is een tegenvaller voor trainer Pascal Jansen die juist de perfecte samenstelling van zijn elftal gevonden leek te hebben. Een formatie ook waarmee hij was opgeklommen naar de zesde plaats van de ranglijst. ,,We hebben er alles aan gedaan om Midtsjø fit te krijgen met ook tests op het veld, maar het is een vervelende blessure”, aldus Jansen die de laatste weken juist over een nagenoeg fitte selectie kon beschikken.”

Na vier opeenvolgende overwinningen is AZ dus opgeklommen naar de zesde plaats terwijl directe concurrenten als Vitesse en FC Twente in punten dichtbij staan. ,,Maar we weten waar we vandaan komen”, zegt trainer Jansen. ,,Ik hoop vooral dat we deze vorm zo lang mogelijk volhouden.” Met de huidige zesde plaats is hij niet ontevreden. ,,Maar we hebben natuurlijk veel wedstrijden gehad waarin we het hebben laten liggen. Al met al sta je waar je hoort te staan. De huidige zesde plaats is nu mooi maar nog lang niet genoeg. Er is hier veel gebeurd het laatste halfjaar waardoor we nog steeds niet staan waar we horen te staan.”

Dinsdagavond treft AZ met FC Groningen een club waar Jansen in zijn tijd als trainer van de club nog nooit van heeft gewonnen. ,,Ik weet niet of dat toeval is. Qua strategie en strijdwijze is het in elk geval een club die de focus heeft om de tegenstander te ontregelen. Maar ook in die wedstrijden hebben we vaak verzuimd om op sommige momenten echt af te drukken. Dat vraagt nog meer vastberadenheid bij ons. Dat we zorgvuldig omgaan met de spaarzame momenten dat we kansen krijgen.”

Hoewel AZ bezig is aan een lang seizoen met vroege Europese wedstrijden ziet Jansen niet dat zijn team hunkert naar de winterstop. ,,Omdat we nu zo goed gaan vinden we het zelfs een beetje jammer. En als ik ook zie hoe mijn spelers gretig zijn om te trainen, zelfs na de training niet van het veld zijn af te slaan, dan vind ik dat een goed teken.”