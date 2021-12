Azarkan schiet hoekschop er bij winnend Excelsior in één keer in, bizar eigen doelpunt bij Jong PSV

De manier waarop Azarkan scoorde komt niet vaak voor. Gedragen door de wind viel de hoekschop van Azarkan in de tachtigste minuut over doelman Beau Reus in het doel. Thijs Dallinga maakte met zijn tiende treffer in vijf wedstrijden er 0-2 van. Daarmee komt voor de oud-spits van Groningen de teller op 22 competitietreffers. Excelsior staat nu op 38 punten uit 18 wedstrijden, één punt minder dan Volendam.

Jong Ajax won met 1-0 van FC Emmen en heeft daardoor uitstekende papieren om vrijdag in Oss de tweede periodetitel te veroveren. Youri Regeer maakte na een uur spelen de enige treffer en wipt daardoor over Emmen op de ranglijst. De Amsterdammers staan nu derde op de ranglijst op vier punten van de koploper.

Hét moment van de avond gebeurde in Eindhoven. Bij Jong PSV tegen De Graafschap schoot Ismail Saibari van zo'n veertig meter afstand de bal met een streep over zijn eigen doelman Vincent Müller. Daardoor zocht Jong PSV niet met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op, maar werd De Graafschap terug in de wedstrijd geholpen. In de tweede helft kwam Jong PSV via Simon Colyn opnieuw op voorsprong, maar werd de voorsprong wederom uit handen gegeven. In de vierde minuut van de blessuretijd zorgde Jasper van Heertum ervoor dat De Graafschap de volle buit pakte: 2-3.