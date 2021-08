AZ’ers Svensson en Midtsjø gaven Aursnes positief advies over Feyenoord

Fredrik Aursnes heeft zijn keuze voor Feyenoord weloverwogen gemaakt. De middenvelder kon ook naar Werder Bremen in de 2. Bundesliga, maar mede vanwege de adviezen van zijn landgenoten Jonas Svensson (inmiddels vertrokken naar Adana Demirspor) en Fredrik Midtsjø (nog wel bij AZ) koos hij voor de club van Rotterdam-Zuid. ,,Ze gaven me aan dat ze Arne Slot een hele goede trainer vinden en dat de manier van voetballen onder hem heel fijn is. Ik kijk er naar uit om bij Feyenoord te voetballen.”



De status van Aursnes in Noorwegen mocht er in elk geval zijn. Voorzitter Ole Erik Stavrum van Molde FK schreef, kort nadat bekend werd dat hij naar Feyenoord over zou stappen, zelfs een afscheidsbrief aan de middenvelder. Daarin kreeg hij onder meer de superlatieven ‘fantastisch’ en ‘geweldig’ toegezwaaid. Of hij in De Kuip net zo populair wordt? ,,Ik ga mijn best doen om hier te slagen”, is hij bescheiden. ,,Spelen in zo’n mooie entourage als bij Feyenoord lijkt me in elk geval geweldig.”