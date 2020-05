Babos terug bij NAC: ‘De cirkel is nu rond’

NAC schakelt snel door en heeft in Gábor Babos de opvolger gevonden van de naar Anderlecht vertrokken keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. De 45-jarige Hongaar komt transfervrij over van NEC, waar hij een contract had tot het einde van dit seizoen.

Het is de bedoeling dat hij na het weekend gepresenteerd wordt als nieuw lid van de technische staf. Babos gaat daarin samenwerken met trainer Peter Hyballa en zijn assistent Maik Drzensla, die beiden tot medio 2021 onder contract staan bij de Bredase eerstedivisionist.

Voor Babos betekent het zijn zoveelste terugkeer op het oude nest waar hij sportieve hoogte- en dieptepunten mee maakte. In 2000 nam trainer Henk ten Cate hem, samen met Csaba Fehér, van MTK Boedapest mee naar Breda. De onverschrokken keeper behaalde met NAC in het seizoen 2002-2003 een sensationele vierde plaats in de eredivisie waardoor de club zich voor het eerst in veertig jaar plaatste voor een Europees hoofdtoernooi. De NAC-supporters componeerden een speciaal lied voor de razendpopulaire sluitpost: Babos a la playa op het ritme van de zomerhit Vamos a la playa.

Babos, op de site van NAC: ,,Toen bekend werd dat Jelle weg zou gaan, hebben ze vrij snel contact met mij gezocht. Dan kom je in de situatie waarbij je moet kiezen tussen twee fantastische clubs waar ik zowel als speler en trainer heel lang heb gezeten. De keuze viel op NAC. Daar waar het voor mij allemaal begon in Nederland. Hier kan ik mij verder ontwikkelen en met de keepers aan de slag. De cirkel is nu rond!’’

Miljoenenbiedingen van Feyenoord

Na vier seizoenen stapte Babos in 2004 transfervrij over naar Feyenoord. In de jaren ervoor had NAC meerdere miljoenenbiedingen van de Rotterdammers afgeslagen, omdat het dacht een hoger bedrag te kunnen vangen voor de doelman. Uiteindelijk kreeg NAC nul op het rekest en liep de keeper gratis de deur uit. Babos bleef een seizoen in De Kuip om vervolgens te verkassen naar NEC.

Volledig scherm Gábor Babos op archiefbeeld in NAC-outfit. © BN DeStem

Acht Nijmeegse jaren volgden om in 2013 zijn comeback te maken in het Rat Verlegh Stadion. Niet als eerste man, maar als stand-in van Ten Rouwelaar. Het degradatieseizoen 2014-2015 was het slotstuk van een twintigjarige loopbaan die hem langs FC Sopron, MTK Boedapest, NAC, Feyenoord, NEC en opnieuw NAC bracht.

Mooie herinneringen aan NAC

Vanaf de zomer van 2015 was Babos bij de jeugd van NAC drie jaar lang keeperstrainer. Een functie die hij combineerde met het hoofdtrainerschap bij amateurclub BSC uit zijn woonplaats Roosendaal. Als NEC zich in maart van 2018 meldt om de honneurs van de weggevallen Wilfried Brookhuis op zich te nemen, zegt Babos beide banen in West-Brabant op en vestigt zich voor een tweede keer in de Keizerstad. Babos destijds: ,,Elke keer als ik in de auto stap richting Nijmegen, komen al die mooie herinneringen weer terug. Ik heb de langste periode van mijn carrière bij die club doorgebracht.”