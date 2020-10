Bakker en Gravenberch bij laatste twintig in Golden Boy-verkiezing, ook Dest op shortlist

Nations League Vitesse weken zonder Bero na blessure bij Slowakije

14 oktober Vitesse moet het de komende weken doen zonder Matús Bero. De Slowaakse middenvelder liep zondag in de verloren uitwedstrijd in de Nations League tegen Schotland (1-0) een knieblessure op. Bero, die op Hampden Park in Glasgow na 20 minuten werd gewisseld, is volgens Vitesse minstens enkele weken uitgeschakeld.