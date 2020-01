Bale blijft bij Real Madrid, Sparta hoopt op Ajacied Traoré

Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Geen vertrek Bale

Een vertrek van Gareth Bale bij Real Madrid is niet aan de orde. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett gezegd. ,,Hij gaat in januari niet naar een andere club en het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat hij Madrid komende zomer verlaat”, aldus Barnett. De international uit Wales heeft een contract bij de Spaanse club dat afloopt in 2022. Bale kwam in 2013 over van Tottenham Hotspur voor destijds een recordbedrag van 100 miljoen euro. De aanvaller heeft met Real vier keer de Champions League gewonnen. Deze zomer stuurde met name trainer Zinédine Zidane aan op een transfer van de vleugelaanvaller, maar het kwam niet tot een deal met een andere club. Het salaris van Bale en zijn afkoopsom vormen beletsels.

Volledig scherm © AP

Bayern gaat zich versterken

Bayern München gaat de komende weken op zoek naar versterkingen. Dat zei technisch directeur Hasan Salihamidzic in Qatar, waar Bayern net als Ajax en PSV op trainingskamp is. ,,Hansi Flick heeft de situatie geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat we ons moeten versterken”, zei Salihamidzic. ,,We zijn continu in gesprek. We overwegen iedere optie, maar het elftal versterken in de winter is erg moeilijk.” Volgens Salihamidzic is de komst van Leroy Sané geen optie. Bayern probeerde de aanvaller van Manchester City vorige zomer te halen.

Volledig scherm © AFP

Espanyol betaalt recordbedrag

Espanyol, dat in de Spaanse competitie in degradatiegevaar verkeert, heeft het eigen transferrecord verbroken. De tweede club uit Barcelona nam spits Raul de Tomas voor een bedrag van naar verluidt 22 miljoen euro over van Benfica. De 25-jarige De Tomas speelde pas een half jaar voor Benfica, dat hem in de zomer van 2019 had overgenomen van Real Madrid. Hij kwam in Portugal helemaal niet tot scoren. Het oude record van Espanyol stond op 10,5 miljoen euro. Dat bedrag werd vorig jaar uitgegeven voor Matias Vargas, die overkwam van Velez Sarsfield.

Pasveer wacht rustig af

Remko Pasveer staat open voor een langer verblijf bij Vitesse. De Tukker beschikt over een aflopend contract in Arnhem. Hij verwacht binnenkort uitsluitsel over zijn toekomst bij de eredivisionist uit de hoofdstad van Gelderland. Pasveer (36) zit in zijn derde jaar bij Vitesse en staat naar eigen zeggen ‘overal voor open’. Vanwege zijn band met Sloetski wordt hij ook in verband gebracht met een zomers vertrek naar Rubin Kazan. Daar begint de Rus een nieuw project. Sloetski heeft in de universiteitsstad een vijfjarig contract getekend. De coach is zeer gecharmeerd van de Tukker.



,,Ik heb nog niets gehoord”, zegt Pasveer. ,,Maar dat geldt in alles nog. Binnenkort zal ik met Vitesse praten. Dan hoor ik wel wat de club wil. Ik sta zeker open voor een nieuw contract. Maar als Vitesse anders oordeelt, dan scheiden zich onze wegen. Ik sta daar heel nuchter in. Ik heb geen specifieke deadline dat ik duidelijkheid moet hebben. Normaliter komen nu de gesprekken. Ik heb met mijn zaakwaarnemer contact. Verder concentreer ik me vooral op het seizoen met Vitesse. We staan voor de tweede helft van het seizoen. Daarin moeten we weer presteren. De ontwikkelingen op de keepersmarkt volgen dan vanzelf.”

Volledig scherm Remko Pasveer. © Pim Ras fotografie

Sparta hoopt op Ajax-speler

Volledig scherm Lassina Traoré. © BSR Agency In de zoektocht naar een extra aanvaller hoopt Sparta de selectie te versterken met Lassina Traoré. Hij speelt op dit moment voor Ajax, maar bij de Amsterdamse club komt hij voornamelijk uit in het tweede elftal.



Sparta zag eerder deze week spits Lars Veldwijk naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai vertrekken. Ook Halil Dervisoglu vertrok, naar het Engelse Brentford. Hoewel de Rotterdamse club inmiddels FC Utrecht-speler Patrick Joosten op huurbasis heeft vastgelegd, is er de wens van nóg een aanvallende impuls.



Mogelijk is dat Traoré. Al is nog onduidelijk in hoeverre de Amsterdammers met het oog op de vele competitie- Europese- en bekerwedstrijden willen meewerken aan een vertrek van de aanvaller. Op 19 januari treffen beide ploegen elkaar in de Johan Cruijff voor de eerste competitiewedstrijd van 2020. Sparta heeft geen interesse in Anthony van den Hurk (MVV) en Charlison Benschop (FC Groningen), zoals eerdere geruchten deden vermoeden.

Zoet mag eventueel weg

Mocht Jeroen Zoet ook in de tweede seizoenshelft tweede keeper blijven bij PSV, dan mag hij op zoek naar een andere club. Dat zegt John de Jong, technisch directeur van PSV, op het trainingskamp in Qatar. Zoet is al sinds 2006 speler van PSV, maar werd in de eerste seizoenshelft door Mark van Bommel gepasseerd. Lars Unnerstall is nu de eerste keeper en met Robbin Ruiter heeft PSV nóg een goede doelman in huis.

Pereiro aast op vertrek

Gastón Pereiro wil weg bij PSV. De 24-jarige Uruguayaan wil meer speeltijd met het oog op het toernooi om de Copa América dat aankomende zomer wordt gehouden in Argentinië en Colombia. Pereiro is tienvoudig international van Uruguay, maar kwam dit seizoen pas tot vier optredens in de eredivisie. Pereiro kwam in 2015 voor zeven miljoen euro over van Nacional uit Uruguay. De Uruguyaanse middenvelder mag bij een goed bod vertrekken en zal voor PSV bij een transactie niet meer de hoofdprijs opleveren, nu zijn contract eind dit seizoen afloopt.

‘Babel definitief terug naar Ajax’

De rentree van Ryan Babel bij Ajax lijkt een kwestie van tijd te zijn.

Sparta doet weer zaken met Excelsior

Abdallah Aberkane van Sparta is op weg naar Excelsior. De verdediger gaat naar alle waarschijnlijkheid een 2-jarig contract tekenen in Kralingen. Op Het Kasteel kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Komende zomer maakt Jeffry Fortes juist de omgekeerde weg. Al zou Fortes bij voorkeur nu al naar Spangen vertrekken. Gesprekken daarover hebben evenwel nog niet tot witte rook geleid. Excelsior laat hem nog niet gaan.

Volledig scherm Abdallah Aberkane. © foto: Carla Vos

ADO Den Haag breidt staf uit

ADO Den Haag heeft met Paul Butler nog een Engelsman toegevoegd aan de technische staf. De 34-jarige Butler gaat zich als assistent-coach met name bezighouden met de tactische besprekingen en video-analyses. Vorige week stelde ADO met Alan Pardew al een Engelse hoofdtrainer aan. Chris Powell, eveneens uit Engeland, gaat fungeren als zijn assistent. ,,Toen ik door Pardew gebeld werd, twijfelde ik geen moment”, aldus Butler. ,,Hij heeft vele jaren op het hoogste niveau gewerkt, waardoor ik elke dag van hem zal kunnen leren. We gaan er alles aan doen om dit seizoen zo goed mogelijk te kunnen eindigen.”



Butler werkte in het verleden onder meer bij Fulham en bij Derby County, waar hij Steve McClaren assisteerde. Hij heeft zich al gemeld bij ADO, dat op trainingskamp is in Spanje.

‘Feyenoord altijd een optie’

Ricky van Wolfswinkel was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Feyenoord. Dat vertelt de dertigjarige spits aan deze site. Ook zegt hij dat de Rotterdamse club altijd een optie voor hem blijft. Bekijk de video hieronder.

Norwich wil Botman overnemen

Ajax-huurling Sven Botman verruilt Heerenveen mogelijk voor de Premier League. Norwich City wil de verdediger, die zondag zijn 20ste verjaardag viert, per direct overnemen. Botman staat nog onder contract bij Ajax, dat hem dit seizoen heeft verhuurd aan de Friezen. In Heerenveen scoorde hij twee keer in achttien eredivisiewedstrijden.

Volledig scherm Sven Botman. © BSR Agency