Balende Stam: We hadden meer verdiend tegen Ajax

PEC Zwolle startte defensief in de Johan Cruijff ArenA. ,,We gaven niet veel weg maar komen wel met 1-0 achter", doelde Stam op de openingstreffer van Dusan Tadic. ,,Maar in de tweede helft spelen we agressiever en bij vlagen domineerden we zelfs. We komen terecht op 1-1 en dan is het jammer dat in de slotfase Daley Blind zo vrij staat. Al dacht ik dat er even voor zijn doelpunt een overtreding op Thomas Lam werd gemaakt. Dit is enorm jammer. We hadden meer verdiend.”