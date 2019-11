'Bankzitter’ Zoet verdwijnt in spelersbus: ‘Vond ik verstandig’

Lars Unnerstall nam de plek van Zoet onder de lat over en daar was de gepasseerde doelman logischerwijs op z’n zacht gezegd niet blij mee. ,,Zoet was natuurlijk zwaar teleurgesteld dat hij niet speelde”, gaf Van Bommel aan.



Maar Zoet zat een groot gedeelde van de eerste helft niét op de bank en in de tweede helft verdween de doelman zelfs in de spelersbus van de Eindehovenaren. ,,Ik vond het niet verstandig dat hij op de bank zou gaan zitten”, aldus Van Bommel. ,,Dat kan verkeerd overkomen als we bijvoorbeeld zouden scoren en hij zou niet lachen. Daar wilde ik hem voor beschermen. Ik snap ook volledig dat hij de tweede helft in de bus is gaan zitten.”