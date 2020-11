Bannis redt Feyenoord in blessuretijd tegen tiental van Emmen

Door Mikos Gouka



Voor Dick Advocaat lekker op z’n stoeltje zat in Emmen, ging het al mis. Feyenoord, zonder keeper Bijlow en man in vorm Haps, startte zwak. Uros Spajic liet een diepe bal lopen en keeper Nick Marsman was te laat om Michael de Leeuw te stoppen. Marcos Senesi bracht redding maar de manier waarop Marsman de spits van Emmen had geraakt, was een strafschop waard. Anco Jansen schoot Emmen op 1-0.