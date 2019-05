Barça hangt prijskaartje van 100 miljoen om nek van Groninger Ludovit Reis

Reis werd in 2015 opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij debuteerde in september 2017 in een bekerwedstrijd en maakte een maand later tegen Sparta zijn eerste doelpunt in de eredivisie. De destijds 17-jarige Reis werd daarmee de eerste doelpuntenmaker in de eredivisie die op of na 1 januari 2000 is geboren. De geboren Haarlemmer speelde in zijn eerste seizoen zestien competitieduels in de hoofdmacht, dit seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden. Reis speelde zich daarbij in de kijker bij Barcelona.