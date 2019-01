Barcelona wil Otamendi, City gaat voor De Ligt

NAC heeft zege nodig op ADO in degradatie­strijd

8:06 NAC Breda kan zich vanavond in de strijd om lijfsbehoud geen nederlaag veroorloven tegen ADO Den Haag. Zijn de Brabanders baas in eigen huis of gaat de ploeg van Fons Groenendijk een flinke stap zetten richting het linkerrijtje? Arbiter vanavond is Pol van Boekel. Mis vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog!