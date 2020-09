Bas Dost op weg naar Club Brugge

Door Wietse Dijkstra De kampioen van België wil ver gaan om Dost los te weken bij de nummer negen van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Dat zal de club ook wel moeten, want Eintracht legde een jaar geleden nog zo’n zeven miljoen euro neer voor de voormalig Oranje-international. Voor de spits zijn bovendien meerdere clubs in de markt.

Na drie seizoenen Sporting Lissabon (93 goals in 127 wedstrijden) keerde Dost een jaar geleden terug in de Bundesliga, waar hij eerder speelde voor VfL Wolfsburg. Bij Eintracht Frankfurt kwam hij minder goed uit de verf dan hij had gehoopt. Mede door blessures kende hij een lastig seizoen in een wisselvallig presterend elftal. Desondanks scoorde Dost in 32 officiële wedstrijden nog tien keer voor Eintracht.