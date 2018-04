Bas Dost: Oranje maakte mij niet gelukkig

Pusic doet beroep op sportieve plicht van PSV

17 april Iedereen bij FC Twente sprak na afloop van de overwinning op PEC Zwolle over Sparta, dat morgen aantreedt tegen NAC. Maar ook Roda JC is nog in te halen, stelde trainer Marino Pusic vast. ,,Ik verwacht van de landskampioen dat ze het seizoen waardig afsluiten'', deed Pusic een beroep op de sportieve plicht van PSV, dat morgen speelt tegen Roda.