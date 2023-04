Bas Dost staat op bij FC Utrecht en duwt FC Groningen verder de afgrond in

Sean Klaiber was na afloop uiteraard blij met de zege voor FC Utrecht, maar ook kritisch. Hij vond de Utrechtse ploeg tegen FC Groningen in de eerste helft als ‘los zand’ spelen. ,,Het was veel te slordig. We gaven ballen zomaar weg. In de tweede helft ging het beter, speelden we meer uit onze positie en hielden we de bal beter in bezit. We moeten meer zelfverzekerdheid uitstralen, de bal in bezit houden. Dat ontbreekt bij ons. Dat we hier de drie punten meenemen is een cadeautje van God.”