Bas Dost stopt als international: 'Voelde me verrot na laatste interland'

Bang dat hij spijt krijgt van zijn beslissing, is hij niet. ,,Zo’n keuze maak je niet als je even een slecht moment hebt. Dat bespreek je met de mensen die dichtbij je staan. Het is ongelooflijk ongelukkig wat er allemaal gebeurd is. En er komt gewoon geen einde aan."



Dost en het Nederlands elftal, een gelukkig huwelijk is het nooit geweest. De spits die in 57 competitiewedstrijden 59 keer scoorde voor Sporting blijft bij Oranje steken op één goal in 18 interlands. ,,Het is gewoon moeilijk te begrijpen dat het er nooit uitkomt. Dat is ook frustrerend. De week voor de wedstrijd tegen Engeland geef ik tegen Rio Ave een assist en scoor ik. Als je dat vergelijkt met die interland, dan zie je een heel andere speler.’’



Morgen in AD Sportwereld: 'Oranje heeft mij niet gelukkig gemaakt'