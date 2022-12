Bas Nijhuis over KNVB-besluit: ‘Als ik vind dat ik iets moet uitleggen, dan ga ik het uitleggen’

Is er nog hoop voor trainer Dirk Kuyt? Frank Rijkaard degradeer­de met Sparta en won de Champions League

Na een voetbalcarrière om ‘u’ tegen te zeggen, hoopte Dirk Kuyt op een loopbaan in de top van het trainersvak. Maar zijn allereerste avontuur, bij ADO Den Haag op het tweede niveau van Nederland, eindigde in een nachtmerrie. Is de trainerscarrière van de Katwijker al over voordat deze goed en wel was begonnen?

25 november