Basisplaats voor Robben in halve finale tegen FC Utrecht

Keeper Xavier Mous heeft zich bij PEC nooit als een vis in het water gevoeld: ‘Nooit 100 procent vertrouwen’

17 mei Met een 1-0 overwinning op FC Groningen namen zondag liefst twaalf spelers afscheid van PEC. En dat deden ze met gemengde gevoelens. Of zoals vertrekkend doelman Xavier Mous zei: ,,Ik heb me in Zwolle nooit echt als een vis in het water gevoeld.”