Bastiaans breekt voet bij eredivisiedebuut

Lam schrikt zich rot van PEC: ‘Dan word je wegge­speeld en ga je keihard op je bek’

17 december PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam had geen goed woord over voor de prestatie die zijn ploeg dinsdagavond leverde tegen Fortuna Sittard. Door de kansloze 3-0 nederlaag in Limburg ligt de club al voor de winter uit het bekertoernooi.