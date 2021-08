Bazoer na Europees succes met Vitesse geheimzinnig over toekomst: ‘Jullie weten wat ik wil’

Anderlecht-coach Kompany

Vincent Kompany, trainer van Anderlecht, wilde niet te zwaar tillen aan de uitschakeling van zijn Anderlecht door Vitesse in de play-offs van de Conference League. ,,Ik wil alles winnen”, zei de oud-topverdediger na de 2-1 nederlaag in het Arnhem. ,,Mijn grootste passie is winnen. We hebben niet voldoende gebracht. Maar deze club heeft de laatste twee jaar slechtere tijden gekend.”



Anderlecht moet zich de rest van het seizoen concentreren op de nationale competitie en het bekertoernooi. Anderlecht werd 34 keer kampioen van België, maar is de laatste jaren geen topclub meer. De formatie uit Brussel eindigde de laatste seizoenen als zesde, achtste en vierde in de nationale competitie. ,,Ik heb echt het gevoel dat we vooruitgang boeken”, zei Kompany. ,,Maar het was niet voldoende. Ik kan hele analyses maken, maar zondag spelen we tegen Genk. Dan moeten we er weer staan.”



,,We weten dat Vitesse vaak scoort met afstandsschoten”, zei Kompany. ,,Maar na vier minuten komen we op achterstand door een schot van buiten het strafschopgebied. Daarna hebben we het niet meer recht kunnen zetten. Dat is zonde. Maar het zat er gewoon niet echt in. Vitesse is in mijn ogen ook geen topploeg. Maar we konden het niveau niet aan.”