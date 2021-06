Bazoer peinst niet over overstap naar nationale ploeg Curaçao

VIDEO Devente­naar Poos maakt documentai­re over voormalig Go A­head-spe­ler De Goede: ‘Te paard naar stadion op autoloze zondag’

17 juni Gerrie de Goede speelde slechts één seizoen voor Go Ahead, maar het weerhield Herman Poos uit Deventer er niet van een documentaire te maken over het roerige leven van de aanvaller. ,,Het is een even tragische als mooie film geworden.’’