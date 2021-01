Bazoer schiet Vitesse met geweldige pegel naast Ajax

Dankzij de sterke reeks in januari blijft Vitesse goed meedoen in de strijd om de bovenste plaats, Met 41 punten staan de Arnhemmers weer op gelijke hoogte met koploper Ajax, dat zondag aantreedt bij Fortuna Sittard.

Vitesse was de betere ploeg, maar had aanvankelijk moeite om grote kansen af te dwingen tegen de stugge Groningers. Van de Albanese aanvaller Armando Broja ging de meeste dreiging uit, maar hij was nogal ongelukkig in zijn doelgerichte acties. Subtopper FC Groningen, met de teruggekeerde Mike te Wierik (ex-Derby County) meteen in het basisteam, was amper gevaarlijk.