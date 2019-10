Bazoer uit Vitesse-selectie gezet na aanvaring met Sloetski

,,Voorlopig sluit Riechedly niet aan bij de A-selectie”, aldus Mo Allach, technisch directeur van Vitesse. ,,In de tussentijd gaan we gesprekken voeren over de ontstane situatie. We gaan verder niet speculeren over wanneer hij weer terugkeert. Het belangrijkste is dat de selectie zich in alle rust kan focussen op de aankomende wedstrijden. Dat heeft voor ons de prioriteit.”

Incident

Aanleiding voor de afwezigheid van Bazoer was een incident op de training woensdag aan het einde van de ochtend. De 23-jarige middenvelder kreeg het in de afsluitende partij verbaal aan de stok met Grot, waarop Sloetski hem wegstuurde. Bij het verlaten van het veld schold Bazoer, voor de tweede keer in korte tijd, zijn trainer uit. ‘Fuck off, I don’t want to play for you anymore’, riep hij toen. Grot was vandaag wel gewoon aanwezig op Papendal.