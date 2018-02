Becker laat ADO dromen van play-offs

Door Wietse Dijkstra



Dankzij Becker werd het na een saaie eerste helft toch nog een feestje voor de supporters in het goed gevulde Cars Jeans Stadion. Precies een jaar nadat Fons Groenendijk trainer werd van ADO, vonden de Hagenaars de aansluiting met de subtop. ADO klom naar de achtste plaats en hijgt Vitesse, dat drie punten meer heeft, nu zelfs in de nek.



Becker ging in blessuretijd onder luid applaus het veld af. De Amsterdammer kende een moeilijk begin in Den Haag, maar de supporters van ADO hebben hem inmiddels in hun armen gesloten. De speler die zelf niet altijd in de gaten lijkt te hebben wat voor mogelijkheden hij heeft, werd terecht gekozen tot man van de wedstrijd. Becker heeft zo'n beetje alles wat nodig is om een stap hogerop te maken, alleen zijn rendement moet nog omhoog.



De razendsnelle aanvaller was tegen Vitesse eindelijk weer een keer dodelijk. Becker liet vlak na rust iedereen zijn hielen zien na een perfecte dieptepass van Nasser El Khayati en scoorde vervolgens beheerst: 1-0. Het was pas de tweede goal van de buitenspeler, die al wel goed was voor zes assists. Aan zijn dreiging ligt het niet, want er is in de eredivisie geen speler die zoveel voorzetten geeft als Becker.