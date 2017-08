Beenhakker lovend over Gyan: 'Laten we hem helpen'

,,Mensen die zich kwetsbaar durven opstellen, zijn de beste mensen waar je mee te maken kan krijgen'', aldus Beenhakker op de website van Feyenoord. ,,Als ik zie hoeveel mensen er vandaag zijn, wordt weer duidelijk hoeveel mensen er in Rotterdam zijn die Gyan in hun hart hebben. Helaas kunnen we niet alle problemen van Chris oplossen, maar laten we als Feyenoorders en Rotterdammers onder elkaar ervoor gaan zitten en proberen te regelen dat we Chris kunnen helpen.'' Er is door fans en oud-teamgenoten van Gyan al ruim 4.000 euro ingezameld. Doneren kan hier.