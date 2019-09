Beerens keert terug bij Vitesse

AZ vreest de Kuip niet: 'We hebben al veel ervaring opgedaan’

14:39 AZ won al acht jaar niet in de Kuip van Feyenoord, maar volgens trainer Arne Slot zit er wel degelijk een ontwikkeling in de manier waarop zijn spelers traditioneel lastige uitwedstrijden als die tegen Feyenoord spelen. ,,We hebben dit seizoen al heel wat ervaring opgedaan.”