Beerensteyn helpt Leeuwinnen langs Denemarken en stap dichter bij WK

De Oranjevrouwen zijn een grote stap dichter bij deelname aan het WK aankomende zomer in Frankrijk. Na de 1-2 winst in Denemarken volgt nu de beslissende play-off tegen Zwitserland, dat België uitschakelde.

Door Daniël Dwarswaard

Nederland begon net als tijdens de laatste uitwedstrijd tegen Noorwegen dramatisch, maar stond dit keer wél op na een vroege tegenvaller. Wéér stond de ploeg van Sarina Wiegman dus binnen vijf minuten op achterstand. Dominique Bloodworth liet zich vrij simpel aftroeven door Pernille Harder, de opvolger van Lieke Martens als beste speelster van Europa. De Nederlandse haalde Harder neer in het strafschopgebied met een terechte penalty als gevolg. Spits Nadia Nadim scoorde.

Maar direct daarna maakte Oranje de zo belangrijke uitgoal, waardoor Denemarken voor de bijna onmogelijke taak stond om nog drie keer te scoren. Een voorzet werd binnengekopt door Lineth Beerensteyn, die ook afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Denemarken al scoorde. Beerensteyn kreeg mede daardoor in Viborg de voorkeur boven spits Vivianne Miedema, normaal gesproken een zekerheidje in de basis. Met Beerensteyn, uiterst rap, speculeerde bondscoach Wiegman ook op succesvolle counters.

Beerensteyn speelde prima, maar had juist na rust ook in een paar situaties het overzicht moeten houden. Dan had Nederland al veel eerder op een comfortabele voorsprong gestaan. Nu liet het Denemarken hopen op een stunt. Oranje kwam zelfs een paar keer gigantisch goed weg. Zo vloog er een corner in één keer op de paal en kreeg Harder na gestuntel in Nederlandse verdediging twee grote kansen om Denemarken op voorsprong te zetten.

Miedema mocht het laatste kwartier nog invallen. Dat was in een fase toen de buit eigenlijk al binnen was. In de slotfase maakte Beerensteyn de avond compleet door ook de tweede goal van Oranje te maken.

Zwitserland

Nederland kan zich nu opmaken voor de laatste horde voor het WK. De twee wedstrijden in de beslissende play-off worden gespeeld tussen 7 en 13 november. Daarin treft de ploeg van Wiegman dus Zwitserland. Dat land rekende in de halve eindstrijd moeizaam af met België. Na een gelijkspel in de eerste wedstrijd in Leuven (2-2) eindigde de return in Biel vanavond ook onbeslist: 1-1. Zwitserland mag naar de eindstrijd omdat het in de uitwedstrijd vaker heeft gescoord dan België. De twee speeldata en locaties zijn nog niet bekend.