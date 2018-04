Bekende PSV-fans vol vertrouwen: 'Titel deels aan mij te danken'

Bekende Nederlanders die PSV in het hart dragen hebben alle vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd vanmiddag tegen Ajax en dus het binnenhalen van de titel. Van Pieter van den Hoogenband en Wim van der Leegte tot John van den Heuvel en Willibrord Frequin. Laatstgenoemde schrijft de titel ook deels op zijn eigen conto.

Willibrord Frequin, tv-persoonlijkheid

,,Als PSV kampioen wordt heeft het de titel deels aan mij te danken. Na de met 5-0 verloren wedstrijd tegen Willem II heb ik een brief naar het ED gestuurd waarin ik schande sprak over de slapjanussen. En sindsdien gaat het een stuk beter. Kijk hoe ze aan het knokken waren tegen AZ. Dat willen de supporters zien! Zelf zit ik tijdens de wedstrijd in het stadion. In een skybox, maar misschien ook wel tussen het gewone publiek. En na afloop ga ik alle Ajax-supporters bellen die ik ken in Hilversum: is er nog gevoetbald het weekend?"

John van den Heuvel, misdaadverslaggever

,,Samen met mijn goede vriend en Ajacied John Heitinga ga ik naar het stadion. Eén van ons zit op terugweg in de auto sip te kijken. Al zal dat bij mij nog wel meevallen. Ook al verliezen we, dan nog gaat PSV echt wel kampioen worden. Maar vandaag al? Ik ben er toch niet helemaal gerust op. Ajax zal zich wel helemaal kapot vechten. Wat een vernedering zou dat zijn om in een erehaag te moeten gaan staan om voor die PSV'ers te gaan staan klappen. Ik hoor gemopper over de kwaliteit van PSV maar ze hebben het echt niet zo slecht gedaan. Spelers als Hendrix, Van Ginkel en Zoet hebben het verschil gemaakt."

Pieter van den Hoogenband, zwemkampioen

,,De eerste die ik een berichtje ga sturen áls PSV wint en de landstitel pakt, is Youp van 't Hek. Zou-ie andersom ook doen, denk ik. Of er eigenlijk nog gevoetbald is, ga ik dan vragen. Het gaat in ieder geval 6-0 worden. Flauwekul natuurlijk maar als die-hard supporter - ik zit al jarenlang op ere-zuid - moet ik het positief benaderen. Terwijl de verwachtingen zo hooggespannen zijn, kan dit zomaar een wedstrijd worden waar het even een beetje tegenvalt. Waar het gewoon 0-0 blijft en PSV nog geen kampioen is."

Wim van der Leegte, ondernemer

,,Ik denk dat PSV dit gaat winnen. PSV is tegen de betere clubs namelijk goed bezig. Kijk maar tegen AZ: 2-0 achter en toch komt het nog goed. Ik denk dat ze tegen Ajax met 3-1 winnen. Of ik zenuwachtig ben? Nee, ik ben 70, dan word je toch niet zenuwachtig voor een voetbalwedstrijd? Ik ben wel benieuwd, maar ik sta niet te bibberen of zo. Met zeven punten voorsprong kan er ook niet zo heel veel meer misgaan. Als ze zondag gelijkspelen dan worden ze volgende week woensdag kampioen. Maar ik ben er bij tegen Ajax, we hebben met VDL een box in het stadion.”

Jos Verstappen, ex-autocoureur: