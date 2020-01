Bekerduel tussen Fortuna en Feyenoord gestaakt wegens potdichte mist

Door Mikos Gouka



Toen de spelers van Feyenoord en Fortuna Sittard halverwege het duel naar binnen gingen voor de rust, konden ze alles nog zien. De mist hing tot kort voor de wedstrijd in het stadion maar de eerste helft kon prima worden afgewerkt. Maar tijdens het kwartiertje tactische besprekingen van Kevin Hofland en Dick Advocaat veranderde alles.

De mist werd potdicht en het publiek kon nauwelijks nog waarnemen wat er op het veld gebeurde. Aan het gejuich begreep Dick Advocaat wel dat Fortuna Sittard kort na rust voor 1-1 had gezorgd. Felix Passlack schoot buiten bereik van Justin Bijlow raak, althans daar had het alle schijn van.



Blom stormde vijf minuten later naar de kant. Maar de wedstrijd werd met een oranje bal toch nog even voortgezet. De arbiter besloot na ruim een uur toch maar in te rukken. Het was simpelweg niet meer mogelijk om te voetballen.

Quote Ik dacht: ben ik nou de enige die hier last van heeft? Kevin Blom



,,Vanaf de middenlijn was het steeds moeilijker om beide doelen te zien. Maar het belangrijkste was toch wel dat mijn assistenten niet meer konden beoordelen wanneer de bal van een voet vertrok. Dan is buitenspel beoordelen heel erg lastig”, legde Blom uit.

De arbiter had eerst nog overlegd met de aanvoerders. ,,Ik probeerde wat draagvlak te krijgen. Ik dacht: ben ik nou de enige die hier last van heeft? Steven Berghuis en Jorrit Smeets zeiden allebei: niets aan de hand, we kunnen het goed zien. Dat was wel even raar.”

Bekijk hieronder de reactie van Kevin Blom:

Daar moet Dick Advocaat ongetwijfeld vrede mee hebben gehad. Feyenoord kende een moeizame avond in Limburg. De ploeg kon maar geen openingen vinden op het slechte Limburgse gras. En bovendien bofte het dat Fortuna-aanvaller Vitalie Damashkan tweemaal oog in oog met Justin Bijlow weigerde toe te slaan. Eerst kopte de spits over en bij kans twee ontsnapte hij uit de rug van Marcos Senesi, maar de Argentijn voorkwam alsnog erger.

De openingstreffer viel uit het niets. De corner van Orkun Kökcü werd door Ciss eerst tegen ploeggenoot Clint Essers gekopt en vervolgens door de aanvaller zelf over de doellijn gefrommeld. Het was de duw in de rug die Feyenoord nodig had. Advocaat had zijn spelers vooraf nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het bekertoernooi voor de club is. Bovendien had hij de beelden van de smadelijke 4-2 nederlaag in Sittard nog eens uitvoerig bekeken. ,,Daar ging alles verkeerd’’, zei Advocaat. ,,Een blamage.’’

Volledig scherm © BSR Agency

Korte broek

En dus filosofeerde de trainer nog desgevraagd over een nieuwe spits. De beoogde spits, de 20-jarige Slowaak Robert Bozenik zou volgens de berichten voor de wedstrijd voor het Duitse HSV hebben gekozen. Advocaat vroeg zich hardop af of dat wel echt zo was en ontkende dat Fortuna-spits Amadou Ciss op zijn wensenlijstje stond. ,,We hebben het er niet over gehad’’, vertelde Advocaat aan FOX Sports. ,,Op dit moment staat hij niet bij ons op de radar.’’ Dat stond Ciss van Fortuna ook niet volgens Advocaat.

Mist en vrieskou, de spelers waren blij dat het afgelopen was. Fortuna liet echt karakter zien. Dat deed bij Feyenoord de Schot George Johnston op zijn eigen manier. De bij Liverpool weggekochte verdediger, die nog geen minuut speelde voor zijn nieuwe club, zat lekker in korte broek op de reservebank.Misschien komt de Schot in actie als beide ploegen 28 januari op herhaling gaan.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency