Bekerkriebels bij NEC voor thuiswedstrijd op dik 100 kilometer van eigen Goffert

Begin maart Halve finales KNVB-be­ker: Ajax mogelijk naar Feyenoord, Vitesse tegen NEC of VVV

14 februari Op ESPN is vanavond geloot voor de halve finales van de TOTO KNVB-beker. Ajax neemt het in de halve finale op tegen Feyenoord, maar dan moet het team van Dick Advocaat komende week wel winnen van SC Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion.