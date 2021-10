Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Tadic geniet bij Ajax: ‘Deze club is nooit tevreden, daarom ben ik hier zo op mijn plek’

24 oktober Dusan Tadic was met twee assists en een goal weer enorm belangrijk voor Ajax tegen PSV. Zijn 5-0 in de extra tijd was zijn honderdste goal in de eredivisie. ,,Daar was ik niet mee bezig. My goal is dat Ajax ‘pak schaal’ every year", zei Tadic in zijn gebruikelijke mix van Nederlands en Engels.