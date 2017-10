Bekijk hier de samenvatting van de Klassieker

De 18ste editie van de Klassieker was zondagmiddag een prooi voor Ajax, dat in de Kuip met 1-4 won van landskampioen Feyenoord. Ajax blijft door de overwinning in het spoor van koploper PSV, terwijl Feyenoord al een gat van acht punten heeft na negen duels.