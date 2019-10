‘Belachelijk dat De Jong de voorkeur krijgt boven Weghorst’

Van Hooijdonk vs MulderWout Weghorst maakt in de Bundesliga de ene goal na de andere, maar ontbreekt ook nu weer bij het Nederlands elftal. ,,Niet raar’’, vindt Pierre van Hooijdonk, ex-supersub van Oranje. ,,Belachelijk’’, meent Youri Mulder. ,,Hier is de ene pinchhitter het niet met de andere eens.’’

Waar Luuk de Jong er gisteren tegen Barcelona (4-0 verlies) opnieuw niet in slaagde te scoren voor Sevilla, schoot Weghorst VfL Wolfsburg tegen Union Berlin (1-0) met zijn vierde treffer van het seizoen naar de tweede plaats in de Bundesliga. Toch staat de voormalig AZ-spits, in zijn eerste jaar in Duitsland al goed voor 17 goals, in de pikorde van bondscoach Ronald Koeman nog altijd achter De Jong.

,,Ik vind dat niet raar’’, zegt Pierre van Hooijdonk. ,,Koeman wisselt niet zo veel en hij heeft zijn keuze gemaakt. Het is opportunistisch om Weghorst in een periode waarin hij belangrijke goals maakt nu in Oranje te willen hebben. Volgende maand is De Jong weer degene die scoort. Dan blijf je goochelen. Ik vind het hartstikke knap wat Weghorst aan het doen is, maar De Jong had vorig seizoen ook een fantastisch jaar. Koeman wil vastigheid, dan is het het normaal dat je kiest voor De Jong.’’

Dat de ex-PSV-spits in Spanje al even droog staat ziet Van Hooijdonk niet als een groot probleem voor Oranje. ,,Het gaat niet alleen om scoren’’, zegt de man die zelf 41 keer inviel bij het Nederlands elftal. ,,Dat is niet het belangrijkste om de rol van breekijzer in te kunnen vullen. Youri Mulder was ook geen echte topscorer toen hij bij Oranje als pinchhitter werd gebruikt. Het gaat om specifieke kwaliteiten. Wat heb je nodig voor plan-B? Als je lange ballen gaat spelen, moet je voorin niet je kopduels verliezen. Dat aspect beheerst De Jong beter. Ik vind hem een betere kopper dan Weghorst.’’

Youri Mulder, in vijf van zijn negen interlands als stormram in het veld gebracht, is het niet eens met zijn collega. ,,Het is belachelijk dat Weghorst niet bij Oranje zit’’, aldus Mulder. ,,Dat slaat nergens op. Ik help hem er niet mee dat ik dat zeg, maar hij verdient het meer dan Luuk de Jong. De enige reden die ik kan verzinnen is dat Koeman succes heeft met een bepaalde groep. Die houd je dan bij elkaar. Het is een keuze-elftal. Ik begrijp het idee daarachter wel, maar Oranje is ook een beetje een klassement. En ik vind dat Weghorst hoger in dat algemeen klassement staat.

Over De Jong verder geen kwaad woord. ,,Ik vind hem een fantastische speler’’, zegt Mulder. ,,Gisteren tegen Barcelona vond ik hem ook goed, al maakte hij geen goals.’’

Quote Stel dat De Jong bij Sevilla op de bank komt, dan moet Koeman straks wel. Youri Mulder Maar in tegenstelling tot Van Hooijdonk ziet Mulder De Jong niet als een betere invaller voor Oranje. ,,Hier is de ene pinchhitter het niet met de andere eens! Als iemand dat wel kan, dan is het Weghorst wel. Aan hem op de bank heb je denk ik meer. De Jong is wel een echte teamspeler, hij gaat niet schoppen op de training. Weghorst is misschien wat ambitieuzer.’’

Weghorst zal echter geduld moeten hebben. ,,Soms heb je iemand voor je en zul je moeten wachten’’, zegt Van Hooijdonk.



Mulder: ,,Stel dat De Jong bij Sevilla op de bank komt, dan moet Koeman straks wel. Misschien laat hij het zo ontstaan en pakt-ie dan toch Weghorst. Hij hoeft nu niet te forceren. Koeman is een slimme coach. Hij denkt vooruit.’’