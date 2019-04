Belangrijke rol voor Higler in titelstrijd

video Stegeman kraakt Go Ahead na wanverto­ning in Amsterdam: ‘Ik heb elf eenlingen gezien’

7:05 John Stegeman had geen goed woord over voor het optreden Go Ahead Eagles tegen Jong Ajax. Waar de coach hoopte in te lopen op nummer twee Sparta, keerde hij met een pak rammel (5-2) huiswaarts. ,,Als je zoveel ruimtes weggeeft, wordt je tegen deze jongens finaal weggespeeld.”