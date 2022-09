Belgische media kritisch na ‘bittere nederlaag’ tegen Oranje: ‘Gelukkig hebben we Remco Evenepoel’

Voor de tweede keer in vier maanden tijd stapten de Belgen gisteravond na een ‘Derby der Lage Landen’ als verliezer van het veld. De 1-0 nederlaag in Amsterdam moet de Rode Duivels zorgen baren richting het WK in Qatar, zo luidt het oordeel van de Belgische kranten.

,,Ook zonder Depay en De Jong won Oranje weer van ons. Courtois moest België in het slotkwartier zelfs nog drie keer behoeden voor een grotere nederlaag - aan hem lag het wederom niet. Aan De Bruyne evenmin. Dat zijn zekerheden”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Veel andere spelers konden volgens de krant niet overtuigen. ,,Het was geen leuke Derby der Lage Landen. Voetbal zonder overtuiging en bovendien een hoogst onnodig verlies na een kopbalgoal van Van Dijk. Er zit alleen nog meer vertwijfeling in de hoofden van onze Rode Duivels. Een afknapper van formaat met het WK in het vooruitzicht. Er is een mirakel nodig om in Qatar een rol te kunnen spelen.”

,,Zo overheerst na deze wedstrijd vooral de negativiteit. Een nieuwe prestigeslag met Oranje verloren. Geen sprake van revanche na die smadelijke 1-4 nederlaag in juni.” De Belgische sportliefhebber kan zich voorlopig dan ook maar beter op het wielrennen richten, zo verwijst de krant naar het WK van afgelopen weekend in Australië. ,,Gelukkig hebben we Remco Evenepoel nog.”

Beluister de podcast na Nederland - België.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opnieuw verlies tegen topland

Voor België was het al de vijfde keer op rij dat er werd verloren van een topland. Naast de nederlagen tegen Nederland ging de nummer twee van de FIFA-wereldranglijst ook tweemaal onderuit tegen Italië en was Frankrijk eveneens te sterk. Bovendien werd er voor het eerst in maar liefst 49 wedstrijden niet gescoord.

,,Het zou toeval kunnen zijn, maar de vaststelling is minder dan twee maanden voor het WK niet de meest prettige om te maken”, vindt De Standaard. ,,Tegen Wales bleek dat België (2-1 winst, red) niet zonder Kevin De Bruyne kan, de 129ste Derby der Lage Landen leert dat tot nader order ook Romelu Lukaku onmisbaar is voor deze Duivels.” De spits ontbrak tegen Oranje wegens een blessure.

Sporza spreekt van een ‘bijzonder bittere nederlaag’, omdat de wedstrijd leek af te stevenen op een bloedeloze 0-0. ,,Maar dat zijn juist de momenten waarop wereldtoppers toeslaan. Ongeveer een kwartiertje voor tijd kreeg Nederland een hoekschop. Aanvoerder Van Dijk, gedekt door Debast, ontdeed zich van zijn jonge belager en kopte onhoudbaar binnen. 1-0, tegen de verhouding in.”

Daarna mochten de Belgen van geluk spreken dat de schade niet nog verder opliep. ,,Courtois verrichte drie reddingen van wereldklasse, zonder hem was de nederlaag nog hoger uitgevallen en nu hielden we zelfs nog zicht op een gelijkspel”, schrijft La Dernière Heure. ,,Maar Lukebakio had de pech dat zijn omhaal in blessuretijd op de kruising uiteenspatte.”

Bekijk hier de samenvatting.

Behoudend Oranje

Naast de kritiek op de eigen ploeg maakte ook Oranje weinig indruk op het Belgische journaille. ,,Nederland speelde heel behoudend”, vindt Het Nieuwsblad. ,,België dwong meer kansen af, maar vergat het om deze te benutten en liep uiteindelijk in het Nederlandse mes.”

Het Laatste Nieuws denkt dat de Belgische selectie nog altijd meer kwaliteit huisvest dan die van Oranje. ,,Zonder zelf te overtuigen, straalden de Duivels nog altijd veel meer vernuft uit dan de tegenstander. Al vertaalde dat zich zelden naar opwindend voetbal.”

Volgens De Standaard kwam dat ook omdat Nederland wist dat een gelijkspel of kleine nederlaag genoeg zou zijn om de Final Four van de Nations League te bereiken. ,,In tegenstelling tot bij de wedstrijd in Brussel hoefde het voor Oranje niet. Jazeker, het speelde dan wel zijn ‘uitzwaaiwedstrijd’ in een volgepakte Johan Cruijff Arena – compleet met een klank- en lichtspel en stadion-dj – Louis van Gaal was er veel meer aan gelegen zijn ongeslagen status sinds zijn terugkeer te behouden dan België een nieuw pak voor de broek te geven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.