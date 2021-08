Benfica doet bij PSV het bloed nog altijd wat sneller stromen: ‘Geen koekenbakkers’

Door Rik Elfrink



Het eerste waar veel PSV-supporters aan denken als ze de naam van Benfica horen, is de Europa Cup 1-finale van 1988. Natuurlijk had PSV in 1978 met de UEFA Cup al een grote internationale prijs gewonnen, maar winnen van Benfica was uiteindelijk de brug naar het allerhoogste. Zo doet in Rotterdam ook de naam Celtic het bloed wat sneller door de aderen van de Feyenoord-aanhang stromen. Achttien jaar voor PSV was de club dankzij een zege op de Schotten de eindwinnaar in hetzelfde toernooi.