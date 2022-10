Beperken van schade, dat is het credo voor Ajax vanavond: ‘Je kunt niet altijd aanvallen’

Alfred Schreuder gooit het roer niet om bij Ajax: ‘Vasthouden aan eigen spelprinci­pes’

Alfred Schreuder is niet van plan Napoli heel anders te bestrijden dan in Amsterdam, waar Ajax een ongekende pak rammel kreeg van de Italiaanse koploper (1-6). ,,Als we aan de bal beter zijn, zullen we dat zonder bal ook zijn”, stelde de coach tijdens de persconferentie dinsdag.

11 oktober