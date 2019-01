Bereikt De Jong vanavond mijlpaal van honderd goals voor PSV?

Komende zomer wordt duidelijk of dat ook zo blijft. ‘Gaan of blijven?’, die vraag borrelt weer op en De Jong heeft zich één ding voorgenomen: hij wil een beter beredeneerde keuze maken dan eerder in zijn loopbaan, toen hij koos voor Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. Statistiekenbureau Ortec is momenteel voor hem aan het kijken en vergelijken. Welke teams passen met hun speelstijl bij de spits die hij is? En ook: welke niet? In 2013 maakte Ortec een rapport waaruit bleek dat Gladbach toentertijd geen handige move was geweest.